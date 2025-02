Genova – Un 35enne è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di introdursi illegalmente a bordo di uno yatch ormeggiato al Porto. A beccarlo è stato lo stesso capitano dell’imbarcazione, che ha notato la sua presenza attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ha immediatamente allertato i soccorsi. L’intruso avrebbe tentato di entrare in “coperta”, ma trovando il passaggio chiuso a chiave si sarebbe allontanato nel giro di pochi minuti, facendo così perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno visionato loro stesse le immagini di sorveglianza e hanno diramato una descrizione dell’uomo, che è stato riconosciuto e fermato poco più tardi mentre stava transitando in via delle Fontane.

A quel punto, è stato condotto in Questura e denunciato.

