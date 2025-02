Nuovo peggioramento delle condizioni meteo su gran parte della Liguria a causa di correnti umide di origine meridionale nei bassi strati che portano tempo perturbato e possibili precipitazioni specie nella parte centrale della regione. Migliora già da domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 19 Febbraio 2025

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso fin dalle prime ore del mattino su gran parte della nostra regione. Non si escludono isolati piovaschi in particolare sul settore centrale. Possibili spolverate nevose sulle Alpi Liguri.

Nel corso del pomeriggio ci saranno delle schiarite a ponente, mentre sul centro-levante la nuvolosità resterà nel complesso compatta, ma senza fenomeni di rilievo.

Venti localmente forti sul Centro-Ponente della regione con rinforzi negli sbocchi vallivi del Savonese Centro-Orientale e del Genovesato Occidentale in nottata e al mattino, più deboli altrove. Nel corso del pomeriggio venti da nord sempre sostenuti sul settore centrale, anche se in leggera attenuazione.

Mare stirato sotto costa. Molto mosso al largo

Temperature in calo, soprattutto sul settore centrale

Costa: Min: +3°C/+9°C – Max: +7C/+12°C

Interno: Min: -2°C/+4°C – Max: +3°C/+8°C