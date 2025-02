Genova – Buone notizie per 5 dei 28 lavoratori della Technisub che hanno perso il lavoro con la chiusura dello stabilimento di Genova per la scelta dell’azienda di delocalizzare la produzione in Inghilterra. Ansaldo Energia ha infatti comunicato che assumerà 2 donne e 3 uomini nei propri stabilimenti. Un’iniziativa, quella di Ansaldo Energia, lodevole perché permette la continuità di occupazione e di salario per quei lavoratori/lavoratrici e dimostra nella pratica e con un fatto concreto attenzione al territorio e al tessuto industriale della nostra città.

“Non può essere però solo ed esclusivamente Ansaldo Energia a mandare questo segnale – spiega la Cgil – ci sono altri 23 lavoratori della Technisub, tutti con professionalità e competenze, che possono e essere ridistribuiti nelle altre aziende metalmeccaniche della città, ricordando come Confindustria Genova lamenti spesso la mancanza di forza lavoro presso le sue associate”.

