Genova – L’Organizzazione Sindacale USB Lavoro privato Genova ha confermato che nella giornata di lunedì 24 febbraio aderirà allo sciopero nazionale del settore del trasporto pubblico privato della durata di ventiquattro ore.

Ecco, come comunicato da Amt, tutte le informazioni per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano e quello provinciale:

“Servizio di trasporto urbano Genova: Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale: il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno; il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella: il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da USB in data 13/12/2024, hanno aderito il 27,06% degli operatori di esercizio urbani, il 4,17% dei macchinisti della metropolitana e il 22,81% degli operatori di esercizio provinciali; non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali e della Ferrovia Genova Casella”.

