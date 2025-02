Genova – Due giovani di appena 17 anni sono stati arrestati nel centro storico a seguito delle indagini condotte nelle scorse settimane dalle forze dell’ordine, che hanno dato inizio alle loro attività dopo aver visto i due occultare qualcosa nei pressi di piazza Santa Brigida.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e all’attività di controllo nella zona, li hanno intercettati mentre erano intenti a vendere della sostanza stupefacente in vico di Sant’Antonio.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare nell’abitazione dove risiedono i due. Qui è stata trovata un’ingente quantità di cocaina: circa due etti e mezzo di sostanza tra quella già divisa in dosi e quella pronta al taglio, oltre che diversi oggetti per la lavorazione.

I due 17enni sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

