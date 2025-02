La massa di aria fredda che ha interessato Il Nord Italia e la Liguria in questi giorni inizia a ritirarsi verso est, portando ad diffuso aumento delle temperature dapprima nei valori massimi, e successivamente anche in quelli minimi.

Dopo una brevissima pausa, però, riprenderanno ad aumentare le nuvole, con nuove piogge in arrivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 20 Febbraio 2025

In mattinata ancora condizioni di cielo nuvolo o molto nuvoloso sul centro-levante, più soleggiato a ponente.

Nel corso della giornata graduale miglioramento, con ampie schiarite su tutta la regione

Venti localmente forti al mattino sul Centro-Ponente della regione con rinforzi negli sbocchi vallivi del Savonese Centro-Orientale e del Genovesato Occidentale. Nel corso del pomeriggio intensità delle correnti settentrionali in calo.

Mare stirato sotto costa su Savonese e Genovesato, poco mosso a levante, mosso a ponente e al largo.

Temperature massime in aumento, minime stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +4°C/+9°C e massime tra +12°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+4°C – Max: +7°C/+13°C