Moneglia (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dell’uomo di 66 anni disperso da ieri pomeriggio nella zona. Squadre dei Vigili del fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile hanno setacciato strade e sentieri da Moneglia sino al Passo del Bracco senza trovare tracce della persona che è uscita ieri pomeriggio senza più fare ritorno.

E’ stata la moglie, non vedendolo rientrare per il calar del sole che ha dato l’allarme facendo scattare le ricerche che proseguiranno anche per la giornata di oggi.

La persona potrebbe essere stata sorpresa dal tramonto ma anche essere stata vittima di un malore improvviso.

Al momento le ricerche si sono concentrate in località Casale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0