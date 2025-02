Liguria – Possibili disagi sono attesi per il fine settimana lungo la linea ferroviaria della Liguria e, più in generale, di tutto il territorio nazionale a causa di uno sciopero di 24 ore che è previsto dalle ore 21:00 di sabato 22 febbraio fino alle ore 20:59 di domenica 23 febbraio. Lo sciopero nazionale è stato indetto dal personale Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I possibili disagi alla circolazione, che riguarderanno treni ad Alta Velocità, InterCity e convogli regionali, potranno registrarsi nelle ore immediatamente precedenti o successive allo sciopero.

Inoltre, i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti

