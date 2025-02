Liguria – Lo sciopero del personale ferroviario inizialmente previsto per il weekend del 22 e 23 febbraio è stato revocato. A darne notizia sono i canali di Trenitalia, che hanno confermato che la circolazione sarà regolare in Liguria come in tutto il territorio nazionale per questo fine settimana.

Ad incrociare le braccia sarebbe dovuto essere il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo stop sarebbe iniziato alle ore 21:00 di sabato e sarebbe proseguito fino alle 20:59 della domenica, per un totale di 24 ore di sciopero con possibili ripercussioni anche prima e dopo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0