Genova – Hanno trascorso la notte fuori casa, ospitati da amici e parenti, le sette persone evacuate ieri sera in seguito all’incendio che ha gravemente danneggiato il tetto di una palazzina in via Anfossi, a Genova Pontedecimo.

Le fiamme, scaturite nel sottotetto, hanno presto attaccato i travi.

I Vigili del Fuoco, hanno operato con due squadre, quella del distaccamento di Bolzaneto e una dalla sede centrale.

Da quest’ultima sono giunti in rinforzo anche l’autoscala e il carro per l’aria respirabile.

La scala di accesso risulta non praticabile e, per questo, le tre famiglie, per un totale di sette persone, sono state allontanate ed hanno trovato alloggio da parenti e amici.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa alla salvaguardia delle abitazioni che non hanno subito danni.

