Sanremo (Imperia) – Un ordigno bellico risalente alle Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto questa mattina in un’abitazione situata nella frazione di Poggio, nel territorio comunale di Sanremo. La casa apparteneva ad un uomo che è morto circa tre anni fa, mentre l’ordigno, una bomba a mano, è stato rinvenuto sotto un letto.

L’allarme è stato lanciato nel giro di pochi minuti e sul posto sono inizialmente giunti i carabinieri, che hanno a loro volta allertato le squadre degli artificieri. Saranno proprio loro ad occuparsi delle operazioni di disinnesco.

La zona è stata recintata e ne è stato vietato l’accesso alle persone non autorizzate. In passato, all’interno dell’abitazione erano già state rinvenute diverse armi regolarmente denunciate.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0