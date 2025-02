Genova – Jessica Nicolini lascia Regione Liguria e dopo tanti anni nell’ufficio stampa dell’ente regionale e poi come portavoce dell’ex presidente Giovanni Toti annuncia di voler iniziare una nuova avventura che dovrebbe comunque ruotare nel campo della Comunicazione nel quale ha dimostrato indubbie capacità nei 10 anni nei quali ha di fatto gestito quella della Regione Liguria e del presidente Toti portandola a livelli mai visti prima.

L’annuncio viene dato sui social, con una lunga lettera nella quale Nicolini ringrazia molti e si toglie qualche “sassolino” dalle scarpe.

“A volte è necessario fare un passo indietro per prendere la rincorsa e affrontare con forza e determinazione ciò che verrà – scrive sui suoi canali social – Per questo da oggi non farò più parte dello staff di un grande professionista e amico, Giacomo Giampedrone, che ringrazio per avermi voluto nella sua squadra, e prenderò un periodo di aspettativa in Regione Liguria per dedicarmi a nuove esperienze. Oggi si chiude un capitolo importante della mia vita, 10 anni di lavoro, crescita e tante esperienze. Un percorso che non avrei potuto fare senza la fiducia, il supporto, la dedizione e la lealtà di tante persone che sono sempre state al mio fianco, anche quando era più conveniente non farlo. Un grazie sincero a tutti coloro, e sono tanti, che mi hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio e che hanno contribuito a rendere il lavoro svolto (prima all’ufficio stampa e quindi nella comunicazione) una eccellenza e un modello di cui si è parlato e si continuerà a parlare a lungo. Di questo sarò sempre orgogliosa. Vado via con un bagaglio ricco di esperienze che mi hanno formato e un cuore pieno di riconoscenza soprattutto nei confronti di chi mi ha sostenuto in questo ultimo anno che, seppur difficile, mi ha insegnato tanto. Vorrei dedicare anche un pensiero anche alle 1780 persone che mi hanno scelto alle elezioni regionali. Sappiate che anche se non ho potuto rappresentarvi sarò sempre pronta ad ascoltarvi. Ci sono tanti modi per stare vicino ai cittadini, io per voi ci sarò qualsiasi sarà il percorso che deciderò di intraprendere. Il mio saluto non vuole essere certamente un addio. È un “arrivederci” verso una nuova avventura, un nuovo capitolo che mi attende. Sono entrata nel palazzo della Regione quando avevo appena compiuto 30 anni, ho fatto esperienze che forse non si fanno in una vita intera, impegnandomi e dando tutto me stessa ogni giorno per onorare un lavoro così importante. Oggi cambio strada, alla soglia dei 40, senza rimpianti, con il sorriso e lo stesso entusiasmo di 10 anni fa. La vita è questa e il futuro è già qui, e sono pronta a fare il prossimo passo. Grazie di cuore a tutti, a chi mi ha accompagnato e a chi mi seguirà in questa nuova strada che si apre davanti a me. Chiudo con una certezza: come insegna la nostra testimonial più famosa (e discussa) Elisabetta Canalis, porterò sempre nel cuore #lamialiguria, la mia casa”.

