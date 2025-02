Genova – Molta paura, gravi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in una palazzina indipendente in via Ratto, nel quartiere di Pra’. Intorno alle 22 è scattato l’allarme lanciato dalla famiglia che vive nell’abitazione e che ha sentito un forte odore di bruciato scoprendo l’incendio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito evacuato la casa per poi iniziare le operazioni di spegnimento che hanno riguardato in gran parte il tetto.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti sino alle 2 e poi sono iniziate quelle di bonifica e per risalire alle cause del rogo. Probabilmente il surriscaldamento della canna fumaria potrebbe aver innescato, come spesso succede, il rogo.

Terminati i controlli le persone sono potute rientrare nella casa ma dovranno attendere le verifiche dei tecnici del Comune per valutare l’abitabilità.

Solo pochi giorni fa, in via Stassano, un altro rogo aveva distrutto il tetto di una abitazione ed anche in quel caso, a bruciare è stato il tetto.

Gli esperti del settore suggeriscono una manutenzione costante per le canne fumarie, specie quelle molto utilizzate per il riscaldamento, perchè residui incombusti possono accumularsi nelle condotte per poi prendere fuoco in particolari condizioni che possono poi portare allo svilupparsi degli incendi.

