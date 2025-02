Genova – Ennesimo “Fuffaguru” che finisce nei guai per aver raggirato persone che gli hanno affidato denaro per oltre 5 milioni di euro che ora sarebbero spariti.

La polizia ha infatti arrestato un presunto falso trader finanziario accusato di aver ingannato le persone con falsi investimenti.

Il 59enne convinceva le persone di essere in grado di “moltiplicare” il denaro con sofisticati investimenti in trading online, criptomoneta e altre invenzioni tipiche dei “fuffaguru” che sui social si mostrano multimilionari con uffici a Dubai e nei paradisi fiscali ma che, in realtà, truffano persone e gli sottraggono quanto più denaro è possibile.

Il fuffaguru è riuscito a farsi affidare denari – spesso risparmi di una vita – per oltre 5 milioni di euro che non ha mai risarcito e probabilmente non restituirà mai, quelli sì “volati” nei paradisi fiscali.

L’uomo in questione è accusato di abusivismo finanziario continuato e di truffa.

In particolare, nell’estate del 2021 l’Ufficio della Procura di Genova aveva ricevuto numerose denunce e querele da parte di alcuni soggetti che avevano affidato all’uomo, un presunto “trader-finanziario”, somme di denaro da investire, poi andate perse.

Una complessa e articolata attività d’indagine condotta da personale della Polizia Giudiziaria ha permesso di risalire ad una serie di investimenti continuativi posti in essere dal 59enne da febbraio 2019 a giugno 2023, per conto di almeno 200 persone, dalle quali avrebbe ricevuto una somma nel complesso non inferiore a 5 milioni di euro.

Gli investimenti, prospettati in operazioni finanziarie mai effettuate poiché totalmente inventati, che hanno indotto in errore numerosi investitori, gli avrebbero fruttato ingenti somme di denaro come ingiusto profitto, con pari danno per le persone offese.

Sulla scorta del quadro indiziario raccolto e fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, a seguito dell’emissione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, a carico del 59enne, emessa dal GIP presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, l’uomo è stato rintracciato, arrestato e tradotto presso il carcere di Marassi.

I professionisti del settore, quelli veri, ricordano sempre di diffidare di investimenti “miracolosi” e di chi opera al limite della legalità magari offrendo affari in paesi stranieri dove è più complesso poi recuperare il denaro. Diffidare da chi si fa affidare direttamente, a proprio nome e non a nome di banche e società conosciute il denaro e, ancora, di chi suggerisce di aprire fantomatici conti in criptovalute che sfuggono ai controlli delle forze dell’ordine e, proprio per questo, sono il territorio preferito dei truffatori.

Infine si cerca di ricordare sempre che, se davvero esistesse un metodo “sicuro” per diventare milionari, nessuno vorrebbe condividerlo con altri e certamente, chi lo dovesse conoscere, non avrebbe bisogno di farsi dare soldi da altri ma ne avrebbe talmente tanti da non dover più lavorare.

