Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. E’ successo sul Lungomare di Pegli nella notte appena trascorsa di oggi sabato 22 febbraio 2025.

Una persona che stava attraversando a strada è stata investita da un’auto in circostanze ancora da ricostruire.

L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza e subito è scattata la chiamata al 118 che ha fatto intervenire sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Pra’ e l’automedica Golf 5.

Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale ma fortunatamente le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto al momento del ricovero che ha stabilito invece il codice giallo.

Quello di Pegli è l’ennesimo investimento di pedoni a Genova che risulta una delle città più pericolose sotto questo aspetto e nonostante l’uso massiccio di semafori intelligenti e telecamere per sanzionare gli automobilisti che hanno fatto raggiungere alla città il record italiano per la spesa per la polizia locale.

Nel ponente genovese, però, non sono presenti questi ritrovati tecnologici in nessuno dgli incroci più pericolosi.

