Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo di 57 anni che è morto ieri pomeriggio, in una nota palestra di Albaro, mentre faceva spinning.

L’uomo era in sella alla speciale bicicletta quando si è sentito male perdendo rapidamente i sensi e si è accasciato a terra.

Subito soccorso dalle persone presenti, l’uomo non si è più ripreso e quando sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Il personale della Croce Bianca Genovese e dell’automedica Golf 4 non ha potuto far altro che costatare il decesso nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione durati oltre 45 minuti.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio e il medico legale riceverà quasi certamente l’incarico di eseguire l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

