Genova – Aveva trasformato la sua abitazione in un centro di spaccio di hashish e marijuana ma il “movimento” ha attirato l’attenzione dei vicini di casa che, allarmati, hanno segnalato la faccenda ai carabinieri.

Un 24enne è finito in manette a seguito del rafforzamento dei controlli nella zona di Bolzaneto e di Sampierdarena attuato dai carabinieri di Genova.

E proprio nel quartiere di Bolzaneto è arrivata la segnalazione che ha permesso ai militari di risalire ad un appartamento nel quale il giovane vive e che avrebbe trasformato in una centrale dello spaccio.

Il via vai di persone a tutte le ore, anche della notte, ha insospettito i vicini che hanno segnalato la faccenda ai carabinieri.

I militari della Stazione di Genova Bolzaneto hanno effettuato una perquisizione domiciliare

scoprendo, nella camera da letto, oltre mezzo chilo di di “hashish” e più di trenta grammi di “marijuana”, già suddivisa in dosi, nonché materiale per il taglio, peso e confezionamento delle dosi.

La vendita dello stupefacente sequestrato avrebbe fruttato oltre cinquemila euro.

Il giovane nascondeva in casa anche mille e seicento euro in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Arrestato per detenzione e spaccio, il 24enne è stato accompagnato nel carcere di Marassi in attesa di giudizio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0