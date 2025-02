Genova – Si chiamava Marco Benvegnù ed era un appassionato sportivo, molto attento alla preparazione fisica e alla salute il 57enne morto durante una sessione di spinning in una palestra di Albaro. Recentemente era salito al vertice regionale della disciplina sportiva ma era anche un apprezzato maestro di sci.

Anche per questo motivo suscita incredulità la morte improvvisa avvenuta durante un allenamento. Benvegnù non era uno sportivo della domenica e per esercitare a livello di istruttore doveva certamente essere stato sottoposto a visite mediche approfondite e sarà quasi certamente l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Mentre gruppi sportivi e i tanti amici e colleghi di attività sportive lo salutano sui social, si cerca di ricostruire quanto avvenuto durante il corso di aggiornamento per istruttori di spinning organizzato nel centro sportivo del Lido.

Benvegnù stava facendo allenamento sulla bici da spinning quando si è sentito male ed ha perso rapidamente i sensi mentre i compagni di allenamento intervenivano rapidamente per aiutarlo e soccorrerlo dopo aver chiamato il 118.

All’arrivo dell’ambulanza della Croce Verde Genovese, però, l’uomo era già in arresto cardiaco e a nulla è servito il tentativo di rianimazione cardio-polmonare durato per oltre 45 minuti. Alla fine il team medico ha dovuto arrendersi dichiarando l’avvenuto decesso.

Ora la perizia medico legale identificherà cosa lo abbia stroncato.

