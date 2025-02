Genova – Possibili disagi nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto a livello nazionale dal sindacato Usb. Questo è stato proclamato a causa del mancato riscontro alla convocazione per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori autoferrotranvieri. Ecco, nello specifico, quelle che sono le fasce orarie garantite:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno; il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno; il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.——————————————————————————————————

