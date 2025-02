Genova – Poche gocce di pioggia e il sottopasso di via della Superba che collega via Tea Benedetti alla rotatoria Tenco viene chiuso per allagamento.

Nuova disavventura, al limite del fantozziano, per la struttura, nuovissima, che collega la viabilità in discesa da Campi verso la nuovissima via della Superba. Per motivi ancora tutti da chiarire, infatti, sono sufficienti precipitazioni innocue per allagare il tratto di strada causando gravi disagi e pericoli soprattutto per chi viaggia sulle due ruote.

La polizia locale è costretta ad intervenire chiudendo il tratto di strada ancor prima che la situazione diventi una emergenza, proprio per evitare che si verifichino incidenti o pericolosi transiti con il livello dell’acqua troppo alto.

Roventi le proteste e le polemiche perché il tratto di strada avrà al più qualche anno e automobilisti e motociclisti non riescono a capire come sia possibile che il problema non sia stato preso in considerazione in ambito progettuale o risolto dopo pochi giorni dalla prima emergenza.

