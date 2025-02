Castiglione Chiavarese (Genova) – Restano gravissime le condizioni di Matteo Bo, l’uomo di 52 anni colpito questa mattina da diversi colpi di arma dal vicino di casa, Giuseppe Vadalà, al termine dell’ennesima lite per futili motivi di vicinato.

Bo è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico di neurochirurgia per la rimozione di corpi estranei (i proiettili).

L’intervento, iniziato alle ore 11.30, ed è proseguito per diverse ore. Ad intervenire sul paziente l’equipe del dottor Luca Berardi, direttore del Trauma Center ed Emergenza Chirurgica, l’equipe di chirurgia vascolare del professor Giovanni Pratesi e l’equipe della Clinica Ortopedica, diretta dal professor Matteo Formica.

Al termine dell’operazione, il paziente è stato ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti. La prognosi resta riservata.

Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire con esattezza quanto avvenuto questa mattina quando, nei dintorni di un allevamento in località Conio, nel territorio del comune di Castiglione Chiavarese tra Matteo Bo e Giuseppe Vadalà è scoppiato l’ennesimo litigio per questioni di vicinato e quest’ultimo ha estratto una pistola con la quale ha esploso ben 6 colpi, tre dei quali anno raggiunto Bo ferendolo in modo gravissimo.

Vadalò è piuttosto noto nella zona perché titolare di due negozi di parrucchiere a Sestri Levante e i due sono confinanti con i loro terreni.

I loro rapporti sono tesi da tempo e nel paese tutti conoscono le loro liti ma mai nessuno avrebbe pensato che la situazione potesse degenerare al punto di usare le armi per far valere le proprie ragioni, vere o supposte.

Quando i vicini hanno sentito gli spari hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i carabinieri che hanno raggiunto l’abitazione di Vadalà insieme ad una negoziatrice specializzata nella gestione di situazioni ad altissimo rischio.

Inizialmente si era pensato che il feritore si fosse barricato in casa e la zona è stata circondata da uomini delle forze speciali ma in realtà l’uomo aveva chiamato il proprio avvocato che lo ha convinto a consegnarsi arrendendosi alle forze dell’ordine disarmato.

Il fermato è stato trasferito in caserma dove avrebbe raccontato agli inquirenti le motivazioni del gesto e i rapporti sempre più difficili con il “vicino di casa” per questioni legati alle proprietà.

L’uomo si trova in stato di arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0