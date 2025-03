Rapallo (Genova) – Una raffica di furti in appartamento nella cittadina del Tigullio mette in allarme i residenti. I colpi sono tutti realizzati con la stessa tecnica e fanno pensare ad una banda specializzata che prima controlla i movimenti e le abitudini dei proprietari e poi entra in azione.

I ladri aspettano che i padroni di casa escano e poi forzano una finestra per entrare all’interno. Per mettersi al sicuro da eventuali “soprese” bloccano la porta d’ingresso con il cosiddetto “ferro morto” e poi mettono sottosopra l’abitazione cercando tutto ciò che può avere valore ed è facilmente trasportabile.

I ladri rubano gioielli, denaro, portatili e telefoni cellulari ma anche orologi e piccoli elettrodomestici.

Quando i padroni di casa rientrano non riescono ad entrare perché la porta è bloccata.

In più di una occasione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire porte blindate e portoncini bloccati dall’interno.

Una volta aperta la porta arriva la sorpresa ancora peggiore, con l’abitazione a soqquadro e gli oggetti rubati.

Le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti con presenza di persone sconosciute che fotografano o che chiedono informazioni.

