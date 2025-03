Genova – Un appello sui social per identificare e punire il maniaco che da fuoco ai gatti nella zona di via Cechov, a Begato. A lanciarla i volontari della Croce Gialla e delle associazioni animaliste che si stanno prendendo cura della gatta trovata ustionata dalla schiena sino alla coda.

L’animale, con orribili ustioni, girava da ieri per la zona e i volontari sono intervenuti per salvarla e portarla da un veterinario che ha medicato le ustioni e somministrato i farmaci che leniscono il dolore ed evitano che le ustioni facciano infezione condannando la gatta a morte certa.

Le voci di quartiere parlano di un gesto deliberato, messo in atto da una persona con problemi che avrebbe gettato del liquido infiammabile sul gatto o sulla sua cuccia e poi avrebbe dato fuoco.

La gatta, correndo all’impazzata, si sarebbe trasformata in una sorta di palla di fuoco restando ustionata in modo orribile.

Rinunciamo a pubblicare le foto che la ritraggono perché “troppo crude” e che possono turbare le persone più sensibili ma rilanciamo l’appello affinché la persona venga individuata e denunciata ma anche perché si possano raccogliere le somme necessarie a pagare i veterinari e garantire alla gatta le cure necessarie.

(Foto di repertorio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0