Genova) – Verranno celebrati oggi, sabato 1 marzo 2025, i funerali di Pavel Garbarino, 21 anni, morto sabato scorso in seguito al terribile incidente sulla statale 2 nel quale ha travolto ed ucciso Barbara Wojcike, concittadina di Sant’Olcese nell’immediato entroterra genovese.

La cerimonia laica si terrà al tempio laico del cimitero di Staglieno, alle 12, con amici e familiari uniti a tentare di dare un senso alla tragedia costata la vita a due persone, la prima travolta dall’auto mentre viaggiava sul suo scooter e la seconda che si è tolta a vita appena compreso la gravità dell’incidente e la sorte della persona che conosceva.

La donna viaggiava in sella al suo scooter quando si è ritrovata davanti, completamente contromano e ad ingombrare la sua corsia di marcia, la potente jeep guidata da Pavel Garbarino, 21 anni. Un impatto violentissimo ed inevitabile che ha distrutto il mezzo a due ruote e causato ferite mortali alla donna che è deceduta sul colpo.

Il ragazzo alla guida, compreso quello che era successo, si è tolto la vita per la disperazione in un modo orribile.

