Ancora condizioni di instabilità su alcuni settori della regione specie nella giornata di oggi sabato 1 marzo 2025. A seguire, domani, domenica è atteso un calo delle temperature e situazione in miglioramento, lunedi bel tempo e clima più mite.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 1 Marzo 2025

Al mattino rovesci tra deboli e moderati agiranno sul Golfo, con probabili estensioni ad alcuni tratti della costa genovese e del Tigullio.

Nubi irregolari e tempo asciutto sui restanti settori regionali.

Nel pomeriggio le precipitazioni (deboli o moderate) si trasferiranno sul settore centro-occidentale della regione, per poi attenuarsi in serata.

Probabili nevicate oltre i 1000-1200 metri, localmente a quote inferiori in caso di rovesci.

Venti inizialmente moderati da nord a ponente, deboli da est sul centro e il Levante. Rotazione e rinforzo da nord-est su tutti i settori in serata.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+10°C e massime tra +11°C/+13°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+4°C – Max: +6°C/+9°C