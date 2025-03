Recco – Nella notte tra il 3 e il 4 marzo, il autostradale di Recco sarà chiuso totalmente al traffico dalle ore 22 alle ore 6 per consentire il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso. L’intervento si svolgerà presso l’uscita autostradale in prossimità della viabilità ordinaria e riguarderà parte della rampa di salita e discesa, nonché il ponte che collega la sponda destra con la sinistra del torrente Recco, tra via Fieschi/via Pisa e la SP33. “Aspi garantisce l’impegno per contenere il più possibile la durata delle limitazioni e ridurre i disagi per gli automobilisti” dice il sindaco Carlo Gandolfo.

L’impresa, responsabile dei lavori, si occuperà della rimozione del manto stradale esistente e la posa di un nuovo strato bituminoso, insieme al ripristino della segnaletica orizzontale. La chiusura totale del casello è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’intervento. E’ inevitabile l’interferenza del cantiere con via Pisa, via Fieschi e la Sp 33. Durante le operazioni sarà comunque garantito il transito in caso di emergenza per i mezzi di soccorso.

La gestione della viabilità ordinaria sarà curata da movieri e da un’adeguata segnaletica di cantiere. È previsto che, durante la posa del conglomerato bituminoso caldo, nella fascia oraria tra le ore 1 e le ore 4 di martedì 4 marzo, gli utenti potrebbero dover affrontare attese fino a 30 minuti, per chi deve attraversare l’area d’intervento tra via Pisa e via Fieschi, per consentire il raffreddamento del manto stradale, evitando così eventuali danneggiamenti.