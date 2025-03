Imperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni dell’uomo di 55 anni rimasto coinvolto, nell’incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia tra Imperia e San Lorenzo al Mare e nel quale si sono scontrate due auto ed un camion in circostanze ancora da chiarire.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

I tre conducenti sono stati estratti dalle lamiere e consegnati al personale sanitario del 118 ma l’uomo, più grave degli altri, è stato trasferito con urgenza all’ospedale Santa Corona in codice rosso, i più grave. Per farlo si è alzato in volo l’elicottero Grifo del 118 in funzione di eliambulanza ed il ferito è stato trasferito velocemente.

Gli altri due feriti hanno raggiunto l’ospedale in ambulanza ma le loro condizioni sono certamente meno gravi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente da parte delle frze dell’ordine.