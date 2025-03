Genova – Verrà interrogato oggi, lunedì 3 marzo 2025, nel carcere di Marassi dove si trova rinchiuso da giovedì scorso, Giuseppe Vadalà l’uomo di 53 anni che giovedì scorso ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro il vicino confinante Matteo Bo, 52 anni, con il quale, da tempo, era in corso una furiosa lite per motivi di vicinato nel comune di Castiglione Chiavarese.

Per Vadalà scatta infatti l’interrogatorio di garanzia che farà decidere al magistrato che segue il caso se confermare o meno l’arresto. Per lui l’accusa di tentato omicidio.

Nella giornata di giovedì scorso, infatti, sarebbe infatti scoppiata l’ennesima furibonda lite tra i due vicini di casa e terreno a causa dei confini delle rispettive proprietà e la lite avrebbe preso i toni talmente aspri che Vadalà, armato di una pistola regolarmente detenuta ma che non avrebbe dovuto lasciare la casa dove era custodita, ha impugnato l’arma ed esploso diversi colpi contro l’avversario.

Matteo Bo si trova ricoverato da allora all’ospedale San Martino di Genova dove è stato sottoposto ad alcuni delicatissimi interventi per estrarre i proiettili e la sua prognosi resta riservata anche se in notevole miglioramento.

Appena possibile verrà a sua volta ascoltato per chiarire meglio i contorni della vicenda e la dinamica dell’aggressione a colpi di pistola.

Vadalà, dopo aver ferito il vicino è fuggito facendo scattare una vera e propria “caccia all’uomo” con ipotesi che si fosse barricato in casa del fratello, armato, e pronto a tutto mentre all’arrivo delle squadre speciali si è capito che si era allontanato con l’auto del familiare e nel contempo parlava con un avvocato che lo ha convinto a costituirsi presentandosi spontaneamente ai carabinieri.

——————————————————————————————————

