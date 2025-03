L’assessore allo sport Simona Ferro ha salutato i giovani schermidori che hanno partecipato al flashmob di questa mattina in piazza De Ferrari, una tappa di avvicinamento a “Genova 2025”; l’Europeo di Scherma che si svolgerà nel capoluogo ligure dal 14 al 19 giugno.

«Si daranno battaglia 450 tra i migliori schermidori provenienti da ogni angolo del continente – ha detto Simona Ferro – uno spettacolo unico nella rinnovata cornice del Waterfront di Levante. Non vediamo l’ora di dare il via a questa manifestazione internazionale, fiore all’occhiello del palinsesto di Liguria 2025 – Regione europea dello sport»