Genova – Ancora pedoni travolti mentre attraversano la strada. Questa volta e’ successo nel popoloso quartiere di Marassi e sul nuovo attraversamento “ad alta visibilità” di via Fereggiano, voluto proprio per limitare il triste fenomeno degli investimenti stradali. Un uomo e i suoi due figli sono stati urtati e gettati a terra da un’auto che si è poi fermata per prestare soccorso. Altri passanti hanno chiamato il numero di emergenza 112 dopo aver prestato i primi soccorsi alle persone travolte. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto medica del 118 e padre e bambini sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, il più grave. In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente da parte della polizia locale.