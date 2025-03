Genova – Sono ben dieci gli indagati per le indagini della Procura di Genova sulla fusione tra l’azienda per i trasporto pubblico cittadino AMT e que.

Il pubblico ministero Patrizia Petruzziello ha chiuso le indagini iscrivendo nel registro degli indagati, a varo titolo, gli attuali vertici di AMT e quelli che si sono avvicendati negli ultimi anni.

L’ipotesi investigativa è di truffa ai danni dello Stato e “semplice” per aver chiesto e ottenuto, “con artifici ed inducendo in errore l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” fondi per quasi quattro milioni e mezzo di euro.

Sempre secondo le accuse – da dimostrare nell’eventuale caso di un processo – gli indagati avrebbero omesso di comunicare alla Autorità Garante che il denaro era impiegato per un aumento di Capitale necessario alla fusione delle aziende.

Denaro che – sempre secondo le ipotesi investigative – sarebbe stato usato per consentire ad ATP di pagare debiti pregressi

A far partire le indagini un esposto alla Magistratura presentato da Autoguidovie Spa, la società privata lombarda ex socio di ATP che si è sempre opposta alla fusione tra le due società di trasporto pubblico.

In una nota diffusa alla Stampa AMT precisa:

“In riferimento alle notizie stampa pubblicate sulla vicenda AMT/ATP si precisa che l’Azienda e il suo management non sono stati rinviati a giudizio – scrive in una nota l’azienda – Si precisa, altresì, che l’Azienda si è sempre mossa con la massima trasparenza e tutte le scansioni temporali e procedurali relative alla vicenda oggetto di indagine sono documentate da verbali. La Procura ha messo a disposizione il fascicolo che l’Azienda sta esaminando con i propri consulenti e sta valutando modalità e tempi per fornire ogni chiarimento alla Procura, nella profonda convinzione di aver operato correttamente, nel pieno rispetto della legalità e perseguendo l’interesse pubblico”

