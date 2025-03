Borgomaro (Imperia) – Ancora fiamme nei boschi dell’imperiese e ancora vigili de fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e protezione del patrimonio ambientale.

Dalle prime luci dell’alba vigili del fuoco di Imperia impegnati a domare l’incendio che si è sviluppato nella zona tra San Bernardo di Conio e Colle d’Oggia.

Il rogo si è sviluppato in una zona dove le fiamme avevano già creato ampi danni ad inizio settimana e si teme l’azione di uno o più piromani.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona e stanno lavorando già da diverse ore di oggi, sabato 8 marzo 2025 per tentare di arginare l’incendio e di domarlo il più velocemente possibile per evitare che possa estendersi minacciando abitazioni e strade.

In corso anche le indagini per cercare di risalire all’origine del rogo.

