Genova – Un furioso incendio, divampato a causa di una perdita di carburante nelle operazioni di travaso delle cisterne del deposito Eni di Multedo, alle spalle della città, e un operaio disperso e probabilmente ferito. Uno scenario fortunatamente solo ipotizzato ma non impossibile quello che ha fatto da sfondo per l’esercitazione compiuta assieme dai Vigili del Fuoco e il personale Eni dell’impianto di stoccaggio di idrocarburi oggetto di tanta preoccupazione per i residenti della zona.

Nello stabilimento è stata infatti simulata una perdita durante le operazioni di travaso delle cisterne. con conseguente incendio. Gli impianti automatici, per una avaria, non sono riusciti a contenere le fiamme e la squadra interna, è riuscita solamente a proteggere dall’irraggiamento, raffreddando con acqua, i serbatoi limitrofi.

I Vigili del Fuoco, grazie all’uso del liquido schiumogeno, hanno avuto ragione delle fiamme simulate.

Nello stesso scenario, si è anche ipotizzato il coinvolgimento di un operaio disperso nelle sale pompe.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad allestire un filo di Arianna per accedere ai locali. Una volta individuato il ferito, lo hanno posizionato sulla barella e trasportato all’esterno.

A coordinare le manovre anche due funzionari VF

la sola notizia dell’esercitazione ha fatto risalire tensione e paura tra i residenti che da decenni chiedono che i depositi vengano trasferiti altrove ma non a Sampierdarena dove si sposterebbe solo il problema, facendolo ricadere su un’altra parte della popolazione incolpevole.

I Comitati dei Cittadini ricordano che l’opzione zero – ovvero lo spostamento degli impianti in altra zona non popolata e lontana dalla città dovrebbe essere oggetto di chiaro pronunciamento dei candidati alle elezioni per il nuovo sindaco per consentire a chi vota di decidere quale candidato offra l’impegno più preciso e vincolante, sul futuro degli impianti pericolosi in città.

