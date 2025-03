Una perturbazione di origine atlantica è in arrivo sul Nord Italia e sulla Liguria ed è destinata a spazzar via l’alta pressione che garantisce anche oggi tempo stabile in gran parte della Liguria. In arrivo quindi maltempo e pioggia per il pomeriggio/sera di domani, domenica 9 marzo 2025.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 8 Marzo 2025

Al mattino tempo soleggiato a parte velature o nubi alte senza conseguenze.

Nel pomeriggio qualche nube in più, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

In serata generale infittimento della nuvolosità, sempre medio-alta, senza piogge.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento fino a deboli nel pomeriggio. Deboli a regime di brezza a levante.

Mare quasi calmo sotto costa, poco mosso al largo.

Temperature pressochè stazionarie sia le minime che le massime, su valori superiori alla media del periodo.

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+11°C – Max: +15°C/+18°C

Nell’interno temperature minime -3°C/+3°C – Max: +11°C/+16°C