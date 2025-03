Genova – Traffico spesso in tilt e ambulanze che fanno fatica a passare a causa del cantiere. E’ quanto avviene in corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena, da tre settimane, secondo la denuncia dei residenti e di chi frequenta la zona. Da settimane transenne e lastre di metallo sull’asfalto riducono la carreggiata nel punto dove, tempo fa, si è aperta una piccola voragine ma secondo i Cittadini nessuno è più intervenuto dopo la segnalazione del pericolo iniziale.

Una sorte di “cantiere fantasma” che causa disagi e preoccupazione tra i residenti, costretti a subire i rumori legati alle difficoltà del traffico e preoccupati per le difficoltà incontrate dalle ambulanze e dai mezzi di trasporto più ingombranti a raggiungere la zona.

Il cantiere abbandonato si trova in prossimità dell’incrocio con via Vasco da Gama e da settimane scatena proteste e polemiche, soprattutto perché in molti affermano di non aver mai visto un solo operaio dopo la posa delle transenne a fine febbraio.

Sul posto è operativo un senso unico alternato regolato da un semaforo che genera, però, code e intasamenti, specie nelle ore di maggior passaggio.

Secondo le ultime informazioni sembra che il cantiere sia di competenza di Iren che deve avviare dei lavori per il ripristino di una condotta fognaria ma il cantiere risulterebbe fermo da settimane senza un apparente motivo.

