Genova – Una violenta lite si è verificata nella notte appena trascorsa per strada in via Gramsci. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scaturirsi dell’episodio di violenza, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che questo abbia coinvolto due uomini.

Ad avere la peggio il meno giovane dei due: l’uomo, che è stato colpito da un violento pugno al volto, avrebbe perso un dente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita, e i carabinieri, che hanno cercato di riportare la situazione sotto controllo e hanno tentato di ricostruire quanto successo.

