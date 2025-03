Genova – Ancora un episodio di ordinaria follia all’interno di un autobus che percorre le strade genovesi. Questa volta è accaduto in via Bruzzo, nel quartiere genovese di Bolzaneto, nel corso del pomeriggio di domenica 9 marzo.

Qui un autista si è visto costretto ad interrompere la corsa del mezzo e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine dopo che un passeggero si era messo ad urinare sui sedili del mezzo pubblico.

I poliziotti sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e hanno fermato l’uomo, un 50enne, che inizialmente ha tentato di opporre resistenza ma che successivamente è stato bloccato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per imbrattamento, interruzioni di servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

