Genova – Si è sentito male vicino al portone di ingresso di Palazzo Tursi, in via Garibaldi ed è morto poco dopo nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei soccorritori.

Tragedia, questa mattina, intorno alle 9,30 nella centralissima via Garibaldi dove alcuni passanti hanno notato un uomo a terra, privo di sensi, ed hanno subito chiamato il 118.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca Genovese – dal distaccamento di Carignano ed il personale sanitario ha subito iniziato le manovre di rianimazione a bordo mezzo, proseguite dal personale medico dell’automedica Golf 4 giunta poco.

Dopo circa 40 minuti di vani tentativi è stato dichiarato il decesso dell’uomo di 53 anni di cittadinanza italiana.

Sul posto è intervenuta anche la polizia e non appena autorizzato dal magistrato di tutno il trasporto, il cadavere è stato trasferito alle camere mortuarie dove quasi certamente verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0