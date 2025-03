Genova – Un altro episodio di violenza è avvenuto all’interno del carcere genovese di Marassi nel corso della mattinata di ieri, domenica 9 marzo, dove un detenuto ha aggredito con un violento pugno al volto un agente della polizia penitenziaria e l’ha mandato all’ospedale.

Secondo quanto ricostruito, il detenuto – un 26enne che deve scontare nove anni di pena per diversi reati – si sarebbe rifiutato di presentarsi al primo giorno di lavoro come addetto alle pulizie del carcere e avrebbe colpito di spalle e con violenza l’agente. Solo l’intervento dei colleghi ha riportato la situazione sotto controllo, mentre il poliziotto ferito è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118.

Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale dove gli sono stati riscontrante ferite guaribili in venti giorni.

