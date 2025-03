Genova – Nuove indagini della Procura genovese sull’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e sull’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. L’ex presidente e il suo assessore, nuovamente eletto con la nuova amministrazione di Marco Bucci e nuovamente assessore, sarebbero indagati con l’ipotesi di reato – da dimostrare – di truffa ai danni dello Stato.

Secondo le ipotesi investigative, infatti, avrebbero assunto presso la Regione Liguria, con un contratto Co.co.co prima e poi come dipendente, il proprietario di uno stabilimento balneare di Ameglia, nello spezzino, che ex presidente e assessore avrebbero frequentato gratuitamente.

Accuse che la difesa dei due indagati avrebbe definito “infondate” le accuse e manifestato la certezza di poter chiarire ogni addebito.

In pratica, secondo le risultanze della nuova indagine – di cui da conto il quotidiano genovese Il Secolo XIX nella versione online ed un ampio speciale nell’edizione domani in edicola – sarebbe stato stipulato un contratto “fantasma” con il titolare di uno stabilimento balneare ma questi non avrebbe mai lavorato in Regione pur percependo uno stipendio.

In cambio avrebbe concesso l’accesso gratuito allo stabilimento balneare all’ex presidente e all’assessore Giampedrone che risulterebbero clienti affezionati.

La nuova indagine avrebbe preso forma da una costola di quella che ha portato all’arresto dell’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, del suo ex capo di Gabinetto, Matteo Cozzani, dell’ex presidente dell’autorità portuale di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini e dell’imprenditore della logistica portuale Aldo Spinelli che ha portato a condanne e patteggiamenti.

Da alcune intercettazioni telefoniche e dall’ascolto di funzionati regionali sarebbe emerso il sospetto “scambio di favori” tra i politici ed il titolare dello stabilimento balneare di Ameglia che sarebbe stato assunto in modo fittizio in Regione e persino premiato con “bonus produzione” che, se confermato, costerebbe ulteriori contestazioni per falso. Ora le indagini accerteranno se le accuse trovano o meno riscontro formale ed eventualmente chiederanno il giudizio nelle aule di un tribunale.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0