Genova – Offrivano trattamenti sanitari in grado di far perdere peso con l’uso della crio-terapia ma non avrebbero avuto le necessarie autorizzazioni e neppure il personale medico necessario in questo tipo di trattamenti. Sono gravi le accuse mosse nei confronti di un noto centro fisioterapico di via Corsica, nell’elegante quartiere di Carignano, sequestrato e chiuso dai carabinieri del Nas a seguito di controlli effettuati nella struttura e sul personale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, che dovrà essere dimostrata nelle sedi preposte, il centro disponeva di macchinari all’avanguardia per il trattamento della criolipolisi (lo scioglimento del grasso corporeo con il freddo) ma non avrebbe avuto il personale autorizzato e preparato al suo utilizzo che, secondo il magistrato che segue il caso, deve essere un medico o avvenire sotto il controllo diretto di un medico.

I clienti del centro sarebbero stati sottoposti a cicli di terapia senza che venissero rispettate le prescrizioni normative e dunque con il rischio di danni anche molto seri alla salute.

Il centro, conosciuto e frequentato, è stato chiuso in attesa di ulteriori accertamenti sulla documentazione e sui titoli abilitativi dei suoi dipendenti e titolari, tra i quali non figurerebbe l’indispensabile figura di un medico.

Il centro avrebbe prestato ai clienti anche sedute terapiche con tecar, iono-terapia, onde elettromagnetiche e kinesiterapia e avrebbe utilizzato per le sedute, personale non adeguatamente preparato e contrattualizzato come impiegate.

Ora saranno gli accertamenti legali, le indagini ed i controlli dei Nas ma anche le risposte legali del centro, a stabilire la situazione e verificare gli eventuali provvedimenti da prendere contro il titolare e i dipendenti.

In particolare sembra che le verifiche accerteranno le “temperature” che i macchinari sono in grado di raggiungere perché sarebbe questo il “confine” tra trattamenti estetici e trattamenti che vanno obbligatoriamente eseguiti da un medico estetico o da un chirurgo plastico. Più bassa è la temperatura raggiunta dai macchinari e più sarebbe efficace ma “potenzialmente pericoloso” l’utilizzo e di qui la necessità della presenza di un medico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0