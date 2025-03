Genova – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia di stato a seguito di quanto accaduto nella serata di ieri in via Gorgona, nel quartiere genovese di Albaro. La segnalazione è arrivata da un residente, che ha visto dalla finestra un uomo sospetto che scavalcava la recinzione di un giardino di fronte e si introduceva all’interno dell’abitazione.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e hanno circondato il giardino. In un secondo momento, si sono introdotte all’interno dell’appartamento e hanno trovato il ladro che, incappucciato, cercava di nascondersi sotto una finestra.

A seguito di una perquisizione, è stato ritrovato in possesso di alcuni cacciaviti, di una torcia e di un paio di guanti. Inoltre, all’interno della vettura parcheggiata poco distante sono stati rinvenuti diversi mazzi di chiavi, un orologio che potrebbe essere provento di un furto, una postepay e due ricevute – di 4000 euro totali – di vendita di gioielli presso due “Compro Oro” autorizzati.

Nei confronti del 49enne è scattato l’arresto e il trasporto presso il carcere genovese di Marassi.

