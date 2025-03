Genova – Dopo otto mesi di attesa sembra in procinto di partire il cantiere per la riparazione del tratto di via Stefano Castagnola “crollato” a causa del cedimento della volta del rio Puggia tombinato decenni fa.

La partenza dei lavori era stata promessa per febbraio ma ad oggi, 11 marzo 2025, di operai ancora non c’è alcuna traccia. I residenti, infuriati per i disagi causati da 8 mesi di strada divisa in due e con problemi nei collegamenti stradali per uscire e tornare a casa, oltre che per la riduzione drastica dei parcheggi e per la riduzione del servizio di ritiro dei rifiuti a causa del restringimento della strada, hanno finalmente intravisto un cartello di quelli da cantiere con l’indicazione del “preavviso di avvio lavori” che lascerebbe sperare che i tempi siano ormai “maturi”.

