Genova – Tre Daspo, con durata sino a 10 anni per tre “tifosi” della Sampdoria fermati per violenze ed eccessi nel post partita con il Südtirol giocata il 15 febbraio scorso a Bolzano. Ad emetterli il questore del capoluogo alto-atesino nei confronti di presunti supporter blucerchiati che si sarebbero macchiati di comportamenti illeciti che hanno provocato danni e feriti.

Nel primo caso un supporter della Samp di 33 anni, già in precedenza colpito da altri provvedimenti di allontanamento dai campi sportivi, è stato sanzionato con il daspo di 10 anni per aver colpito con pugni e schiaffi il responsabile del reparto mobile dopo aver lanciato una bottiglia contro le forze dell’ordine.

Il funzionario di polizia è stato ferito al collo dopo aver cercato di identificare la persona.

Altri due presunti supporter sono stati colpiti dal Daspo di 4 e 5 anni rispettivamente per aver lanciato fumogeni durante la partita, mettendo in pericolo altri tifosi ed in particolare famiglie con bambini.

Oltre a non poter assistere alle partite di qualunque livello, i tre non potranno frequentare luoghi dove si tengono manifestazioni sportive di qualunque tipo e neppure transitare o fermarsi nelle aree vicino agli stadi, o in autogrill o stazioni ferroviarie o lungo strade ed autostrade utilizzate da altri tifosi per gli spostamenti da e verso lo stadio nelle ore precedenti, durante e dopo gli incontri di calcio.

