Genova – La candidata del centro sinistra alla carica di Sindaco presenterà il suo programma ed incontrerà gli elettori domenica 16 marzo 2025, dalle 11,30, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico.

Il primo evento davvero aperto a tutta la città sarà l’occasione per Salis per presentare la sua visione per Genova e per spiegare quali trasformazioni desidera imprimere dopo il lungo periodo di amministrazione del centro destra.

L’evento si prevede piuttosto “affollato” e per questo si è deciso di utilizzare la sala Grecale che può contenere 740 persone e, all’occorrenza, ha una platea per altre 430 persone.

L’ingresso alla sala sarà consentito a partire dalle 11 e non è possibile prenotare i posti.

La curiosità per l’evento, specie sui social, cresce velocemente e viene considerata un segnale positivo per la coalizione di centro-sinistra che teme soprattutto l’astensione del suo elettorato.