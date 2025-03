Genova – Un forte temporale sta interessando il territorio della città a partire dal ponente da dove arriva con una nuova perturbazione.

Lampi e tuoni e precipitazioni anche di forte intensità che provocano disagi.

Chiuso per allagamento il sottopasso di via Tea Benedetti che posta alla nuova via della Superba.

Le previsioni Arpal per le prossime ore:

Domani, mercoledì 12 marzo 2025

Nella notte permane su tutte le zone una bassa probabilità di rovesci forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, piccoli smottamenti. Le cumulate di pioggia raggiungeranno valori significativi su BCDE.

Fenomeni in generale attenuazione al mattino ma con piogge sparse e rovesci che insisteranno per l’intera giornata sul Levante (zone BCE) dove non escludiamo residui episodi forti

Giovedì 13 marzo 2025

Piogge diffuse e persistenti su BCE di debole intensità associate a rovesci anche moderati con cumulate fino a significative su C. Venti forti e rafficati da Sud-Ovest sui capi esposti di A, da Sud sui crinali di BDE; mare molto mosso anche sottocosta, localmente agitato su C