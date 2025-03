Genova – E’ stata riaperta poco prima delle 17, nella zona di Fontanegli, sulle alture della città, via San Colombano chiusa intorno alle 14,30 per una perdita di gas.

Vigili dell fuoco e tecnici della rete di distribuzione sono arrivati sul posto, all’altezza del ristorante “il Forchettone” per una segnalazione di forte odore di gas.

Subito la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di ricerca della perdita e la successiva riparazione.

La strada è stata riaperta non appena cessato il pericolo.