Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi presso la stazione ferroviaria di Genova Quarto, dove un uomo di circa 40 anni è stato investito da un treno in transito ed è rimasto gravemente ferito.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo abbia riportato, oltre ad un trauma cranico, anche una grave ferita al piede tanto da rendere necessaria l’amputazione dell’arto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure necessarie nei suoi confronti, l’hanno intubato e successivamente trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Martino. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 16.

Sul posto sono giunte anche la polizia di stato e i vigili del fuoco. L’Autorità Giudiziaria è al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e il motivo per il quale l’uomo sia stato colpito dal treno.

Intanto, si segnalano pesantissime ripercussioni al traffico ferroviario che risulta essere sospeso nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Genova Quarto e quella di Genova Brignole con i conseguenti disagi per i pendolari. Al momento, diversi treni stanno accumulando ritardi o cancellazioni. Non si conoscono ancora i tempi di ripristino della circolazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0