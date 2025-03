Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della serata di ieri, intorno all’ora di cena, nei pressi di un appartamento situato in via Trensasco, nel quartiere genovese di Molassana. Qui un uomo di 27 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, avrebbe prima forzato il portone di un palazzo e poi, senza apparente motivo, avrebbe iniziato a colpire con violenti calci e pugni la porta di un appartamento, terrorizzando gli inquilini che si trovavano all’interno e che hanno allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti di polizia sono giunti sul posto e hanno fermato l’aggressore. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un 27enne sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e furto. L’uomo è stato così arrestato per evasione e denunciato per violazione di domicilio, molestie e disturbo alle persone.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0