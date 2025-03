Genova – Ancora un cedimento del terreno per io maltempo e le abbondanti precipitazioni ed ancora un muro pericolante che minaccia una strada.

Succede nell’elegante quartiere di Albaro dove via Edoardo G.B. Riboli risulta chiusa al transito veicolare dal civico 6 al civico 10 per muro pericolante.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale che ha disposto a chiusura a scopo precauzionale. Al momento è consentito il transito pedonale.